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В России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима

Газета.Ruиещё 2
22 минуты назад

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что нужно увеличить штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах. Его слова приводит ТАСС.

В России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах", — сказал Исаев.

Он отметил, что масочный режим - эффективный способ борьбы с распространением коронавируса, доказавший свою эффективность в Юго-Восточной Азии еще в начале пандемии SARS-CoV-2, и он должен соблюдаться.

Можно также проводить ПЦР-тестирование в трудовых коллективах, добавил эксперт.

Самый сильный человек России умер от коронавируса

Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что система здравоохранения столицы готова к росту числа заразившихся коронавирусом, поэтому говорить об ужесточении ограничений в городе пока рано.

Общество,Андрей Исаев,Алексей Немерюк,ИТАР-ТАСС,
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