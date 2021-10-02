В России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима

"В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах", — сказал Исаев.