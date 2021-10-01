Черкизон, дружба с Лужковым и Авраам Руссо. Чем известен Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов родился в 1956 году в Баку. В 1980 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Георгия Плеханова. Сразу после выпуска начал работать экономистом в Министерстве промышленности и торговли России и экспертом в «Востокинторге».

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В 1988 году Тельман Исмаилов открыл в Москве «Коммерческую благотворительную компанию». Развивая ее, Исмаилов познакомился и завел крепкие дружеские отношения с председателем комиссии Мосгорисполкома по кооперативной деятельности Юрием Лужковым — с 1992 по 2010 года мэр столицы России.

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Спустя год в 1989 Тельман создал первую из группы компаний «АСТ». Впоследствии в нее войдет 31 организация разной направленности, в том числе ресторан «Прага» и магазин «Военторг». Но крупнейшим активом «АСТ» станет Черкизовский рынок в Москве.

Отдельным увлечением Тельмана был шоу-бизнес. В 1997 году бизнесмен заметил на Кипре Апрахама Ипджиана (более известного под псевдонимом Авраам Руссо) и предложил ему строить карьеру в России. Исмаилов вложил в него около двух миллионов долларов и сделал известным на всю страну. Однако по мере увеличения популярности исполнителя его отношения с Тельманом ухудшились. Авраам Руссо попытался выйти из-под контроля Исмаилова. В 2006 году на певца совершили покушение в центре Москвы, обстреляв его машину и ранив. В страхе певец вместе с женой уехал в США, его карьера на этом прервалась.

Еще одним любимцем в российском шоу-бизнесе у Тельмана был Николай Басков. Бизнесмен подарил певцу квартиру на Пречистенской набережной в жилом комплексе Barkli Plaza.

В 2006 году начала рушиться и империя Исмаилова. Властей Москвы к бизнесу Тельмана привлекли пожар и взрыв на Черкизовском рынке. В нем погибло 14 человек, включая двоих детей. На рынке провели проверки, в ходе которых специалисты Роспотребнадзора обнаружили контрафакт на два миллиарда долларов и множество нарушений санитарных и пожарных норм. В последующем рынок закрыли и снесли, а Тельман в 2009 году уехал в Турцию.

Уже тогда бизнесмен начал терять активы и набирать кредиты, в попытках расплатиться со старыми долгами. Но это никак не помешало ему открыть пятизвездочный отель Mardan Palace в Антальи стоимостью свыше одного миллиарда долларов и с шиком отметить свой 50-летний юбилей. На праздник приехали Ричард Гир, Шэрон Стоун, Том Джонс, Моника Беллуччи, Пэрис Хилтон, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров и Юрий Лужков с супругой. После этого Тельман Исмаилов попросил турецкое гражданство, пообещав построить еще один отель — самый крупный в мире.

Выведенный из страны миллиард, вложенный в стройку на территории другого государства, показушное разбрасывание деньгами, заработанными на Черкизовском рынке — власти России Исмаилову не простили. Друга и поддержку бизнесмена мэра Москвы Юрия Лужкова, утратившего доверие, отправили в отставку.

В начале 2010 года вернуться в российский бизнес Исмаилову пытался помочь Рамзан Кадыров, к которому на встречу бизнесмен прилетел сам. Путь к прощению Тельмана был найдет — строительство гостиничных комплексов в Сочи под Олимпиаду 2014 году. Однако бизнесмен не смог найти денег и в 2012 году проект передали Виктору Вексельбергу.

К 2015 году задолженность Исмаилова перед российскими и иностранными банками практически превысила стоимость его оставшихся активов. Кредиторы начали терять терпение. В том же году Тельмана признали банкротом, все, что мог, в том числе свои акции АТС, бизнесмен передал сыновьям. В конце 2017 года, бежавшего Исмаилова, заочно арестовали по обвинению в незаконном обороте оружия и организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева. Бизнесмена объявили в международный розыск.