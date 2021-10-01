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Сотрудники прокуратуры Красноярского края остались без премии из-за вольности в одежде

Елена Прошина
22 минуты назад

Двух сотрудников прокуратуры в Красноярском крае лишили премий за то, что на заседание они пришли в белых носках и самозавязывающемся галстуке, пишет Телеграм-канал «Подъем»,

Сотрудники прокуратуры остались без премии из-за вольности в одежде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным канала, старший прокурор Андреев пришел на заседание в туфлях вместо полуботинок и самозавязывающемся галстуке, помощник прокурора на то же мероприятие надел к форме белые носки. На заседании находился прокурор края, который заметил нарушение в одежде подчиненных, и оба сотрудника лишились квартальных премий.

Канал напомнил, что по регламенту сотрудники прокуратуры должны носить форму, появляясь в суде или в других официальных местах, а также придерживаться делового стиля одежды, соответствующего статусу госслужащего, делая это «с чувством гордости за принадлежность к прокурорской системе». Также работники должны носить черные полуботинки и галстук типа «регат».

Общество,Генпрокуратура РФ,
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