Сотрудники прокуратуры остались без премии из-за вольности в одежде

Двух сотрудников прокуратуры в Красноярском крае лишили премий за то, что на заседание они пришли в белых носках и самозавязывающемся галстуке, пишет Телеграм-канал «Подъем»,
По данным канала, старший прокурор Андреев пришел на заседание в туфлях вместо полуботинок и самозавязывающемся галстуке, помощник прокурора на то же мероприятие надел к форме белые носки. На заседании находился прокурор края, который заметил нарушение в одежде подчиненных, и оба сотрудника лишились квартальных премий.
Канал напомнил, что по регламенту сотрудники прокуратуры должны носить форму, появляясь в суде или в других официальных местах, а также придерживаться делового стиля одежды, соответствующего статусу госслужащего, делая это «с чувством гордости за принадлежность к прокурорской системе». Также работники должны носить черные полуботинки и галстук типа «регат».