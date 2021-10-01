Сотрудники прокуратуры остались без премии из-за вольности в одежде

Двух сотрудников прокуратуры в Красноярском крае лишили премий за то, что на заседание они пришли в белых носках и самозавязывающемся галстуке, пишет Телеграм-канал «Подъем»,

По данным канала, старший прокурор Андреев пришел на заседание в туфлях вместо полуботинок и самозавязывающемся галстуке, помощник прокурора на то же мероприятие надел к форме белые носки. На заседании находился прокурор края, который заметил нарушение в одежде подчиненных, и оба сотрудника лишились квартальных премий.