Съемки «Вечернего Урганта» пройдут на Байконуре

Съемочная команда шоу «Вечерний Ургант» прибыла на космодром Байконур для съемок выпуска, посвященного полету в космос актрисы и режиссера фильма «Вызов». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу шоу.

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Сообщается, что выездная студия была организована в степи на пусковой площадке, с которой будет производиться старт ракеты с экипажем в составе командира Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

Запуск корабля «Союз МС-19» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур к МКС должен состояться 5 октября. По планам, 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» в сопровождении космонавта Олега Новицкого.

Ранее стало известно, что ракету-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19", на котором отправится съемочная группа, установят на стартовый стол площадки 31 ("Восток") космодрома Байконур 1 октября.