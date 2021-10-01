Участников «Царской свадьбы» уличили в нарушении противоковидных мер

«Все прошли ПЦР, у всех проверили температуру, и было рекомендовано носить маски, но это не было обязательным условием. Если человек здоров или у него есть прививка, или он переболел и имеет высокий уровень антител, это было проверено заранее, то те люди, которые не представляли опасности, были без масок», – объяснил Закатов.