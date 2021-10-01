В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 78.98
Войти в почту

«Царскую свадьбу» уличили в нарушении противоковидных мер

Елена Прошина
22 минуты назад

Великого князя Георгия Романова и гостей его венчания в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга уличили в нарушении масочного режима и социальной дистанции. Как сообщает «Подъем», пользователи соцсетей обратили внимание, что большинство участников церемонии не соблюдали санитарные нормы.

Участников «Царской свадьбы» уличили в нарушении противоковидных мер
Фото: скриншотскриншот

В соборе изданию сообщили, что предупредили гостей о требованиях, однако всех проконтролировать невозможно.

«Мы посмотрим по камерам. Но нельзя всех проконтролировать. Мы на входе всех предупреждали. Но мероприятие было не музейное, а церковное», – объяснили в храме.

Представитель Российского Императорского Дома Александр Закатов заявил, что все гости венчания сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

«Все прошли ПЦР, у всех проверили температуру, и было рекомендовано носить маски, но это не было обязательным условием. Если человек здоров или у него есть прививка, или он переболел и имеет высокий уровень антител, это было проверено заранее, то те люди, которые не представляли опасности, были без масок», – объяснил Закатов.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге прошло венчание великого князя Георгия Романа и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини. На церемонии присутствовали несколько сотен гостей из-за границы и из России, в том числе и представители около 50 королевских династий.

Церемония стала первой за 120 лет свадьбой потомков Романовых за 120 лет. При этом последние три года пара проживала в Москве и дальше собирается оставаться в России.

Общество,Георгий Романов,Александр Закатов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители