Участников «Царской свадьбы» уличили в нарушении противоковидных мер

Великого князя Георгия Романова и гостей его венчания в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга уличили в нарушении масочного режима и социальной дистанции. Как сообщает «Подъем», пользователи соцсетей обратили внимание, что большинство участников церемонии не соблюдали санитарные нормы.
В соборе изданию сообщили, что предупредили гостей о требованиях, однако всех проконтролировать невозможно.
«Мы посмотрим по камерам. Но нельзя всех проконтролировать. Мы на входе всех предупреждали. Но мероприятие было не музейное, а церковное», – объяснили в храме.
Представитель Российского Императорского Дома Александр Закатов заявил, что все гости венчания сдали ПЦР-тесты на COVID-19.
«Все прошли ПЦР, у всех проверили температуру, и было рекомендовано носить маски, но это не было обязательным условием. Если человек здоров или у него есть прививка, или он переболел и имеет высокий уровень антител, это было проверено заранее, то те люди, которые не представляли опасности, были без масок», – объяснил Закатов.
Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге прошло венчание великого князя Георгия Романа и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини. На церемонии присутствовали несколько сотен гостей из-за границы и из России, в том числе и представители около 50 королевских династий.
Церемония стала первой за 120 лет свадьбой потомков Романовых за 120 лет. При этом последние три года пара проживала в Москве и дальше собирается оставаться в России.