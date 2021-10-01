В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 78.41
Войти в почту

Тело звезды "Глухаря" Александра Дубовицкого нашли в морге спустя три недели

Елена Прошина
14 минут назад

Александр Дубовицкий, исполнивший роли в «Глухаре» и «Зверобое», после смерти три недели пролежал в морге, пока его не опознали. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Тело звезды "Глухаря" нашли в морге спустя три недели
Фото: Кино-театр.руКино-театр.ру

Информация о смерти Дубовицкого появилась в карточке актера, и пользователи обратили внимание, что смерть датирована еще 7 сентября. По информации пользователей, точная дата известна, так как тело все это время находилось в морге, но нашли актера только вчера. О причинах смерти не сообщается.

Дубовицкому было 53 года. Он известен по ролям в фильмах «Звездочет», «МУР есть МУР», «По ту сторону волков», «Глухарь», «Мент в законе» и других.

Общество,Александр Дубовицкий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители