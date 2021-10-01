Тело звезды "Глухаря" нашли в морге спустя три недели

Александр Дубовицкий, исполнивший роли в «Глухаре» и «Зверобое», после смерти три недели пролежал в морге, пока его не опознали. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Фото: Кино-театр.ру Кино-театр.ру

Информация о смерти Дубовицкого появилась в карточке актера, и пользователи обратили внимание, что смерть датирована еще 7 сентября. По информации пользователей, точная дата известна, так как тело все это время находилось в морге, но нашли актера только вчера. О причинах смерти не сообщается.