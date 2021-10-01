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Самый сильный человек России умер от коронавируса

Вероника Полынина
27 минут назад

Владимир Синеглазов, признанный в 2009 году самым сильным человеком России, умер от COVID-19 в возрасте 61 года.

Самый сильный человек России умер от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, последние несколько дней Синеглазов находился в реанимации в коме. За день до смерти спортсмена от коронавируса умерла его сестра.

Владимир Синеглазов установил 26 мировых рекордов и в 2009 году был признан самым сильным человеком России. В Европе спортсмена прозвали «королем шпагата» - он мог удерживать на руках другого тяжелоатлета со штангой, стоя на шпагате на стульях.

10 лет назад Синеглазов завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. На фоне постоянных нагрузок у него начали разрушаться суставы ног.

30 сентября стало известно, что после двух месяцев борьбы с COVID-19 умерла Татьяна Дэвис – жена певца Прохора Шаляпина.

Общество,Прохор Шаляпин,
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