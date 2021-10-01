Россиян предупредили о мошенниках под видом переписчиков населения

В МВД предупредили, что мошенники могут приходить в дома россиян под видом переписчиков и рассказали, как узнать настоящего переписчика.

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В ведомстве напомнили, что перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных местах она продлится до 20 декабря 2021 года.

«Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками», - предупредили в МВД.

Там отметили, что переписчиков легко узнать. Они будут одеты в специальные жилеты, шарфы и будут иметь с собой сумки с символикой Всероссийской переписи населения.

Кроме того, по правилам переписчик перед началом опроса должен представиться, показать удостоверение (оно действительно при предъявлении паспорта), а также рассказать жильцам, что перепись - это общегосударственное мероприятие и она проводится в соответствии федеральным законодательством. При том проводить опрос на улице или на дворовой территории нельзя.

Если переписчик никого не застал дома, он может бросить в почтовый ящик информационную листовку о проводимой переписи с адресами ближайших участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги».

В МВД подчеркнули, что конфиденциальные данные переписчику переписчику сообщать не надо, также не нужно платить ему деньги. Переписчик не должен заниматься агитацией или предлагать товары и услуги. Переписчика не должны интересовать паспортные данные или документы на квартиру – вся информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого.

Также переписчики не звонят по телефону и не присылают СМС. В этом случае не нужно сообщать о себе никаких сведений.