Умер народный артист России Борис Аржанов

Народный артист России Борис Аржанов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщили в Рязанском государственном областном театре драмы, где артист служил с 1974 года.

Фото: www.kino-teatr.ru www.kino-teatr.ru

Причина смерти не уточняется.

Борис Аржанов играл в театре в основном трагикомические роли: Сеньку Пулю в спектакле «Характеры» по произведениям Василия Шукшина, царя Федора в «Царе Федоре Иоанновиче» по Алексею Толстому, Фигаро в спектакле «Проделки Фигаро» по Пьеру Бомарше и др.

В качестве режиссера Аржанов поставил в Рязанском областном театре драмы детские спектакли «Зайка-зазнайка», «День рождения кота Леопольда», «Аленький цветочек» и др.

В кино Аржанов снялся всего дважды - одну из ролей сыграл в популярном сериале «Дальнобойщики».

«Борис Яковлевич Аржанов был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком с умелыми руками художника, его многочисленные поделки из дерева украшают дома друзей, а искусно переплетенные пьесы хранятся в архиве театра. Выражаем глубокие соболезнования семье Бориса Яковлевича Аржанова.