В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 78.70
Войти в почту

Умер народный артист России Борис Аржанов

Вероника Полынина
35 минут назад

Народный артист России Борис Аржанов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщили в Рязанском государственном областном театре драмы, где артист служил с 1974 года.

Умер народный артист России Борис Аржанов
Фото: www.kino-teatr.ruwww.kino-teatr.ru

Причина смерти не уточняется.

Борис Аржанов играл в театре в основном трагикомические роли: Сеньку Пулю в спектакле «Характеры» по произведениям Василия Шукшина, царя Федора в «Царе Федоре Иоанновиче» по Алексею Толстому, Фигаро в спектакле «Проделки Фигаро» по Пьеру Бомарше и др.

В качестве режиссера Аржанов поставил в Рязанском областном театре драмы детские спектакли «Зайка-зазнайка», «День рождения кота Леопольда», «Аленький цветочек» и др.

В кино Аржанов снялся всего дважды - одну из ролей сыграл в популярном сериале «Дальнобойщики».

«Борис Яковлевич Аржанов был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком с умелыми руками художника, его многочисленные поделки из дерева украшают дома друзей, а искусно переплетенные пьесы хранятся в архиве театра. Выражаем глубокие соболезнования семье Бориса Яковлевича Аржанова.

Память о нем сохранится в наших сердцах и в истории театра», - говорится в сообщении на сайте театра.

Общество,Василий Шукшин,Алексей Толстой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители