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Эксперт Минздрава заявил о скором исчезновении IQOS

Анна Безрукова
26 минут назад

В январе компания RJ Reynolds Tobacco направила исковое заявление в суд против своих конкурентов — Altria и Philip Morris. Причиной стало «посягательство на интеллектуальную собственность».

Эксперт Минздрава заявил о скором исчезновении IQOS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков предположил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что в будущем в России такие приспособления для курения больше продаваться не будут. Аналогичное может произойти и в других странах, считает он.

«Это спор в сфере интеллектуальной собственности, решение преследует целью защиту патента, который, как говорится в иске, принадлежит другой компании. Если такого рода иски будут подаваться в других государствах, где на рынке представлены системы нагревания компании Philip Morris, в частности и в РФ, возможно, могут быть такие же решения, если и правда имеют место нарушения патента. Это все борьба между компаниями, но самое важное, что потребление нагреваемых табачных смесей причиняет вред здоровью, кем бы такие продукты не выпускались», - объяснил он.

По словам Зыкова, следует вести борьбу не только с отдельными табачными компаниями, но и с проблемой у никотина в целом.

Отмечается, что иску RJ Reynolds Tobacco нужно будет пройти административную проверку, которая продлится в течение двух месяцев. А сейчас комиссия по международной торговле США запретила Altria и Philip Morris продажу устройств для нагревания табака. Если это решение оставят в силе, уже с ноября корпорации не смогут реализовывать свою продукцию. Постановление предстоит подписать президенту США Джо Байдену.

При этом в Altria и Philip Morris планируют подачу апелляции, так как считают патенты недействительными.

Общество,Виктор Зыков,Джозеф Байден,Philip Morris,Минздрав РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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