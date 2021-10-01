Эксперт Минздрава заявил о скором исчезновении IQOS

«Это спор в сфере интеллектуальной собственности, решение преследует целью защиту патента, который, как говорится в иске, принадлежит другой компании. Если такого рода иски будут подаваться в других государствах, где на рынке представлены системы нагревания компании Philip Morris, в частности и в РФ, возможно, могут быть такие же решения, если и правда имеют место нарушения патента. Это все борьба между компаниями, но самое важное, что потребление нагреваемых табачных смесей причиняет вред здоровью, кем бы такие продукты не выпускались», - объяснил он.