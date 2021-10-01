Названо условие введения локдауна в Подмосковье

Решение по поводу введения локдауна в Подмосковье должны принимать врачи, которые видят реальную картину с заболеваемостью коронавирусом. Об этом «Радио 1» заявил заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике региональной ОП Евгений Мартынов.

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По его словам, вводить локдаун нужно, если врачи скажут, что иначе система здравоохранения не справится с новой волной COVID-19 и жизнь людей будет под угрозой.

«По поводу локдауна решение должны принимать врачи. Те люди, которые видят реальную картину. Минздрав, Роспотребнадзор, сотрудники больниц. Я, как любой нормальный человек, отношусь к локдауну отрицательно. Но когда речь идет о здоровье, от некоторых вещей приходится отказываться, чтобы это здоровье сохранить», - отметил Евгений Мартынов.

Он также призвал россиян доверять врачам, вакцинироваться и соблюдать все санитарные меры безопасности для того, чтобы снизить распространение коронавируса и победить пандемию.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о введении возможного локдауна в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, введение новых ограничений пока не планируется. Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что в России не планируют вводить локдаун.