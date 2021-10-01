Как оскорбить полицейского и получить штраф или срок. Антиинструкция

Как разобраться в том, какая ответственность предусмотрена за неуважительное отношение к сотрудникам полиции, и постараться избежать нежелательных юридических последствий – или хотя бы быть к ним готовым? Ведь времена нынче непростые, инфлюенсеры хайпят на правовом нигилизме, а соцсети есть практически у всех. На этом фоне создатели Интернет-контента нередко пытаются в той или иной форме заявить о своем отношении к полиции и других службам обеспечения правопорядка. Хватает в соцсетях и роликов с обычными гражданами, в запале решившими высказать сотрудникам органов все, что они думают о людях в форме. Для всех недовольных работой правоохранителей «Рамблер» подготовил небольшую справку.

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В первую очередь, речь может пойти о применении к ним статьи 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Состав преступления тут – «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением».

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Сайт МВД уточняет, что представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Наказывается оскорбление представителя власти штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Возможны также либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Помимо этого, оскорбивший сотрудника полиции может подпасть и под административную ответственность по статье 5.61 КоАП. Тут граждане получат от 2 до 5 тысяч штрафа, а юрлица - до 500 тыс.

Очень популярно у активных пользователей таких соцсетей как Tik-Tok и Instagram такое правонарушение как незаконное ношение полицейской формы. Статья КоАП 17.12 предусматривает за него наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей с последующей конфискацией формы (новая стоит от 2 до 4 тыс. руб.), а также всех прикрепленных к ней знаков отличия.