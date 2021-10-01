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"Это рябь на большой волне": вирусолог о сроках нового подъема заболеваемости COVID-19

Роман Кирьянов
39 минут назад

Рост числа случаев заражения коронавирусом в России продлится до декабря, так как в осенний период в нашей стране традиционно усиливаются все респираторные инфекции. Об этом "Рамблеру" директор Института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

"Рябь на большой волне": вирусолог о сроках нового подъема заболеваемости COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ситуация будет ухудшаться до наступления холодов. Как правило, респираторные заболевания имеют тенденцию расти в осенний период и несколько снижаться в зимний. Думаю, что до декабря как минимум ситуация не улучшится"

Попович подчеркнула, что отличительной особенностью нового всплеска будет то, что он начинается с уже рекордно высоких показателей заражаемости и смертности, и дальше ситуация будет только усугубляться.

"Это не четвертая волна, это рябь на предыдущих. О новой волне можно говорить, когда есть сильное сокращение количества заражений от предыдущих. Но сейчас у нас рост начинается с очень высоких позиций"

Ожидает эксперт и роста числа смертей от коронавируса. Вакцинация смогла внести коррективы в число случаев тяжелого течения болезни, однако пока что ее уровень недостаточен, отмечает Попович.

"Люди должны понимать, что вакцинация серьезно уменьшает риск серьезного течения болезни. Пока сложно спрогнозировать количества смертельных случаев, но они точно не будут уменьшаться. Конечно, сейчас удалось несколько стабилизировать количество случаев тяжелого течения болезни, но все равно мы иногда соревнуемся с США по количество умерших - это все очень плохо"

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России начался сложный период, связанный с подъемом заболеваемости коронавирусом. В то же время, Голикова сообщила, что в стране пока не планируется вводить локдаун.

Общество,Лариса Попович,Татьяна Голикова,ВШЭ,
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