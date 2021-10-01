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В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда отраслей

Российская Газета
25 минут назад

Свердловское управление Роспотребнадзора решило ввести обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей. Как сообщает департамент информполитики, речь идет в частности об образовании и сфере услуг.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постановление подписал сегодня руководитель ведомства - главный санврач области Дмитрий Козловских. Он отметил, что эта мера связана с ухудшением эпидемиологической обстановки: за 38 календарную неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 2,5 процента по сравнению с предыдущей неделей, а по итогам этой недели - рост уже около десяти процентов.

"Все больше людей оказывается в реанимациях, на аппаратах ИВЛ", - подчеркнул он.

На фоне этого все больше уральцев возвращаются из отпусков и приступают к работе, началась учеба у школьников и студентов.

Чтобы не усугубить ситуацию с распространением COVID-19, с пятого октября начнут массово прививать сотрудников предприятий сферы образования, услуг, а также - государственных и муниципальных служащих. Конечно, если у человека нет медотвода.

До первого ноября все вышеназванные работники должны быть привиты первым компонентом вакцины. И до первого декабря - вторым. В противном случае работодатель должен будет переводить такого подчиненного на удаленную работу.

Между тем

За сутки на Среднем Урале зафиксировано 533 случая COVID-19 ( всего с начала пандемии - 139 462). По данным на сегодняшний день скончались еще сорок человек (в общей сложности из-за коронавируса погибли 6 330 свердловчан).

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