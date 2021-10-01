В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации граждан, работающих в сферах образования и обслуживания. Оно также распространяется на государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

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Согласно постановлению, в срок до 1 ноября перечисленные категории граждан должны быть привиты первым компонентом, до 1 декабря — вторым.

Тех, кто не будет привит, могут отстранить от работы, либо перевести на дистанционный режим работы. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика смертности от коронавируса в РФ вызывает беспокойство.