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В Свердловской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации граждан, работающих в сферах образования и обслуживания. Оно также распространяется на государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Согласно постановлению, в срок до 1 ноября перечисленные категории граждан должны быть привиты первым компонентом, до 1 декабря — вторым.

Тех, кто не будет привит, могут отстранить от работы, либо перевести на дистанционный режим работы. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика смертности от коронавируса в РФ вызывает беспокойство.

Появление дельта-штамма изменило тактику вакцинации в России

Он добавил, что власти следят за развитием ситуации с коронавирусом в регионах РФ. По данным оперштаба, 1 октября в России выявили еще 24 522 случая заражения коронавирусной инфекцией. Также за прошедший день выздоровели 19 955 человек, умерли 887. Это рекордный суточный показатель по смертям от коронавируса за все время пандемии.

Дмитрий Козловских,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,
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