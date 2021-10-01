В Москве усилят наблюдение за больными COVID

Мэрия Москвы планирует потратить 175 млн рублей на обновление системы ЕМИАС, чтобы более детально анализировать данные по коронавирусу.

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Это поможет находить граждан, контактировавших с зараженными. В частности, речь идет об учащихся школ и преподавателях: система будет определять контактных лиц в классах и параллелях. Для этого потребуется получение согласия родителей.

Издание «Коммерсантъ» обнаружило тендер на развитие Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы на площадке «Росэлторг». Там его разместили 24 сентября. По условиям тендера, работы требуется выполнить за 410 дней.

Отмечается, что ЕМИАС будет дополнена модулем «Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией» — он позволит в реальном времени анализировать большое число пациентов с подозрением на ковид, собирать сведения о результатах ПЦР-тестов и местонахождении больных. Модуль интегрируют в информационную систему «Московская электронная школа».