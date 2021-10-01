В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Москве усилят наблюдение за больными COVID

Анна Безрукова
22 минуты назад

Мэрия Москвы планирует потратить 175 млн рублей на обновление системы ЕМИАС, чтобы более детально анализировать данные по коронавирусу.

В Москве усилят наблюдение за больными COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это поможет находить граждан, контактировавших с зараженными. В частности, речь идет об учащихся школ и преподавателях: система будет определять контактных лиц в классах и параллелях. Для этого потребуется получение согласия родителей.

Издание «Коммерсантъ» обнаружило тендер на развитие Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы на площадке «Росэлторг». Там его разместили 24 сентября. По условиям тендера, работы требуется выполнить за 410 дней.

Отмечается, что ЕМИАС будет дополнена модулем «Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией» — он позволит в реальном времени анализировать большое число пациентов с подозрением на ковид, собирать сведения о результатах ПЦР-тестов и местонахождении больных. Модуль интегрируют в информационную систему «Московская электронная школа».

Следует заметить, что Москва создала цифровую инфраструктуру для сбора статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией еще в прошлом году: приложение «Социальный мониторинг» отслеживает местонахождение больных и при нарушении карантина штрафует их. Но уровень безопасность этих систем оказался низким. Так, в декабре 2020 года появилась информация о масштабной утечке личных данных переболевших жителей столицы, в частности медкарт и сведений о месте жительства. По данному факту возбудили уголовное дело.

Общество,Правительство Москвы,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители