Эксперт: ковид может обострить последствия гриппа

«Мы анализируем воздействие вирусов на взаимную патогенность. Обнаружили любопытные факты, относящиеся к совместному размножению, например, вируса гриппа и коронавируса SARS-CoV-2. Мы это промоделировали на лабораторных животных, но, вероятно, может быть и вариант развития событий, при котором человек при встрече с коронавирусной инфекцией и гриппом, может более тяжело переносить грипп», — пояснил Агафонов.