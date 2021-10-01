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Эксперт: ковид может обострить последствия гриппа

Анна Безрукова
25 минут назад

Коронавирусная инфекция при взаимодействии с гриппом и, возможно, другими менее опасными вирусами способны изменять иммунную систему и приводить к более тяжелому течению ранее легкого инфекционного заболевания. Об этом в пятницу журналистам рассказал заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт: ковид может обострить последствия гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что последние данные говорят о том, что в прошлом году коронавирус почти вытеснил грипп, но распространились микст-инфекции вроде коксаки, микс-инфекции с метапневмовирусом и многими другими типами вирусов. То есть когда присутствует совместная заболеваемость COVID-19 и другими инфекциями.

«Мы анализируем воздействие вирусов на взаимную патогенность. Обнаружили любопытные факты, относящиеся к совместному размножению, например, вируса гриппа и коронавируса SARS-CoV-2. Мы это промоделировали на лабораторных животных, но, вероятно, может быть и вариант развития событий, при котором человек при встрече с коронавирусной инфекцией и гриппом, может более тяжело переносить грипп», — пояснил Агафонов.

Как показали проведенные «Вектором» исследования, размножение гриппа в лабораторных животных при сочетанной коронавирусной инфекции идет очень активно.

«Из этого следует, что коронавирус может как-то изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться быстрыми темпами. Это является опасным симптомом, потому что нам известно, что коронавирусная инфекция размножается и миксирует с иными типами вирусов», — подчеркнул Агафонов.

Общество,Александр Агафонов,Роспотребнадзор,
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