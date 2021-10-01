Главное за ночь: удар по «Газпрому» и санкции для ЕС

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Кулеба озвучил способ удара по «Газпрому»

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Развитие водородной энергетики позволит Украине в перспективе занять место «Газпрома» и поставлять топливо в Германию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Главред».

«Из всех перспектив развитие водородной энергетики на Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом. Если Украина не упустит свой шанс, то в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа», — заметил Кулеба.

ЕАЭС готовит санкции для западных стран

Белоруссия поддержала подготовку Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) ответных санкций в отношении западных стран. При этом эксперты усомнились в том, что санкции будут поддержаны входящими в Евразийский экономический союз Казахстаном и Арменией, пишет «Независимая газета». https://www.ng.ru/cis/2021-09-30/1_8266_sanctions.html

По их словам, Казахстану не выгодно портить отношения с Западом и возможно «данная инициатива в очередной раз сведется к демонстрации желаний и ничем конкретным не закончится».

В Минфине предрекли резкое падение спроса на нефть

Министерство финансов России допустило «катастрофическое» снижение мирового спроса на нефть, если страны законодательно закрепят достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом говорится в докладе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически ( ) падение ожидается в четыре-шесть раз», - отметили в ведомстве.

В России заметили признаки картофельного кризиса

В России на фоне сбора урожая резко ускорился рост цен на картофель. По данным Минсельхоза, в стране уже несколько лет падает самообеспеченность картофелем, она уже стала ниже лимита Доктрины продовольственной безопасности, пишет «Независимая газета».

«В этом сезоне на фоне достаточно сложной ситуации по урожаю прошлого года импорт увеличился до 510 тыс. т. Основной игрок у нас Египет (в период с февраля по июнь). Также большие объемы идут из Азербайджана», - отметил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, подчеркнув, что это не тот объем, «из-за которого стоит бить в набат».

Российские угольщики не могут резко нарастить поставки на Запад

Несмотря на высокий спрос на уголь в Европе, угольщики в России не могут быстро нарастить поставки. Этому препятствует исполнение уже действующих контрактов, нехватка мощностей подрядчиков, а также желание поставлять продукцию по более высоким ценам на азиатские рынки, пишет «Коммерсант».