Врачи рассказали о новой опасности коронавируса

«Это значит, что коронавирус может каким-то образом изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах. Это опасный симптом, потому что мы знаем, что коронавирус размножается и миксирует с другими вирусами. Возможно, что те вирусы, которые у нас вызывали легкие заболевания, под действием коронавируса и под его влиянием на иммунную систему человека могут изменить ход течения даже известных для нас вирусов, которыми мы раньше либо переболевали на ходу, либо вообще не замечали их», – сказал Агафонов.