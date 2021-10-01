Пока вы в маске: иммунолог предупредил россиян о «потомках» штамма «Дельта»

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Иммунолог предупредил о «потомках» индийского штамма коронавируса

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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с радио Sputnik сообщил, что в России доминирует индийский штамм коронавируса «дельта плюс», однако его со временем вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Специалист отметил, что самая последняя линия коронавируса, которая обратила на себя внимание, — это колумбийский штамм «мю». «Думаю, что для России он не представляет большой опасности, поскольку победить в эволюционной схватке штамм "дельта" ему будет крайне тяжело», — сказал он. По словам иммунолога, вариант «мю» не обладает особыми преимуществами, которые помогли бы ему занять доминирующую позицию в России. При этом индийский штамм коронавируса отличается повышенной заразностью.

Эксперт заявил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется в декабре

Текущая волна коронавируса в России стабилизируется только к середине декабря. Этот период станет самым тяжелым. С таким мнением поделился главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Четвертую или пятую волну Россия может пережить в более-менее легкой форме, считает эксперт. "Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается", — передает ТАСС слова Тимакова. Снижение числа заболевших начнется уже в ноябре. А в декабре, считает врач, будет стабильное одинаковое количество заболевших.

Каждый восьмой россиянин может заболеть COVID-19 в тяжёлой форме

Пациентам, обладающим особым вариантом гена, который регулирует работу иммунной системы, в два раза чаще при заражении коронавирусной инфекцией требуется искусственная вентиляция лёгких. Такие данные были получены в результате исследований, проведённых группой учёных из Германии, Швейцарии, США, Испании, Австрии, Великобритании и России под руководством специалистов немецкой клиники Charité. Результаты опубликовал научный журнал Science Direct. Как сообщает издание, речь идёт о вариантах гена HLA. Специалисты наблюдали за 435 пациентами в разных странах, которые переносили COVID-19 с разной степенью тяжести. Им удалось установить, что довольно частый вариант гена HLA-C (HLA-C*04:01) вдвое повышает риск осложнённого течения и необходимости ИВЛ. От России в исследовании участвовали учёные из медико-генетического центра Genotek. Они увеличили выборку, воспользовавшись данными 13 тысяч пациентов организации и научными публикациями. Специалисты обнаружили наличие данного гена у 16% жителей Швейцарии, 15% населения Испании и 13% немцев и россиян.

Врачи рассказали, что COVID-19 становится более скоротечной болезнью

Симптомы коронавируса этой осенью существенно отличаются от предыдущих волн - COVID-19 на первых порах стало еще проще спутать с простудой или гриппом. Впоследствии появляются новые симптомы, а сама болезнь становится более скоротечной. Об этом 30 сентября сообщает Общественная служба новостей, опросившая медиков. Так, эксперты назвали сильный насморк новым симптомом коронавирусной инфекции, которая к тому же развивается более стремительно – пневмония проявляется уже на третий день, а не на седьмой, как это было ранее. С первых дней у заразившихся коронавирусом наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом: боль и першение в горле, высокая температура. К этому может добавиться глухота с головокружением и потеря обоняния. Оба симптома говорят о поражении вирусом центральной нервной системы (ЦНС), отметили врачи.

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