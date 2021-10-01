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В Роспотребнадзоре назвали условие отмены антикоронавирусных ограничений

News.ru
1 октября 2021

В Роспотребнадзоре объяснили, что антикоронавирусные ограничения отменят только в том случае, если россияне перестанут заболевать инфекцией. Сейчас для этого предпосылок нет, передаёт данные ведомства «ФедералПресс».

В Роспотребнадзоре назвали условие отмены антикоронавирусных ограничений
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничения будут отменены после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом. Сейчас оснований для отмены ограничений нет, — заявили в Роспотребнадзоре.

В связи с типичным для осени ростом заболеваемости увеличение числа инфицированных COVID наблюдается в 56 регионах. Болезнь особенно активно распространяется на территории России уже три недели. Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что текущая третья волна коронавируса может стать самой длительной и изнурительной: она началась в июне и продлится шесть месяцев, до ноября. Сложнее всего придётся тем, кто не вакцинировался: у них болезнь будет протекать в более тяжёлой форме.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова попросила россиян быть очень осторожными в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Она предупредила граждан о том, что наступает «сложный период».

Общество,Евгений Тимаков,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,Правительство РФ,ФедералПресс,
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