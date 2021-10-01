Эксперт: новая волна COVID-19 в РФ будет самой трудной

«Четвертую или пятую волну, которая наступит в любом случае, мы вероятнее всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое число тяжелых ситуаций. Заразившихся будет большое количество, но тяжелые случаи будут сокращаться каждой волной. Самой тяжелой будет вот эта волна, которая у нас будет продолжаться в течение полугода. Это третья волна, она еще продолжается, она началась в июне и еще не закончилась», — пояснил эксперт.