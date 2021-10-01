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Эксперт: новая волна COVID-19 в РФ будет самой трудной

Анна Безрукова
13 минут назад

Волна пандемии коронавируса в России, которая идет в настоящее время, будет наиболее тяжелой — ситуация придет в норму только к середине декабря. Другие же волны будут переноситься легче, поскольку заболевать тяжелой формой COVID-19 будут реже, полагает главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

«Четвертую или пятую волну, которая наступит в любом случае, мы вероятнее всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое число тяжелых ситуаций. Заразившихся будет большое количество, но тяжелые случаи будут сокращаться каждой волной. Самой тяжелой будет вот эта волна, которая у нас будет продолжаться в течение полугода. Это третья волна, она еще продолжается, она началась в июне и еще не закончилась», — пояснил эксперт.

Тимаков также добавил, что уменьшение количества заболевших начнется в ноябре, а в середине декабря ситуация начнет стабилизироваться.

«В декабре мы сможем наблюдать стабильное одинаковое число заразившихся — вероятно, как той зимой. В любом случае, оно будет более высоким, но стабильным и одинаковым на протяжении всей зимы до весны», — подытожил он.

В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за весь период пандемии было зарегистрировано 7 511 026 инцидентов заражений, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255.

Ранее сообщалось, что первые симптомы COVID-19 этой осенью стали больше похожими на простуду и грипп. Теперь при ковиде на ранних стадиях болезни возникает сильный насморк, само же заболевание протекает быстрее. В числе других симптомов гриппа, ярко проявляющихся при коронавирусе, эксперты отмечают боли и першение в горле, а также высокую температуру тела. Также иногда развивается головокружение и потеря обоняния.

Общество,Видео,Евгений Тимаков,
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