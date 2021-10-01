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Эксперт заявил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется в декабре

Вечерняя Москва
43 минуты назад

Текущая волна коронавируса в России стабилизируется только к середине декабря. Этот период станет самым тяжелым. С таким мнением поделился главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт назвал дату стабилизации COVID-19 в РФ
Фото: Денис Гришкин /АГН МоскваДенис Гришкин /АГН Москва

Четвертую или пятую волну Россия может пережить в более-менее легкой форме, считает эксперт.

— Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается, — передает ТАСС слова Тимакова.

Снижение числа заболевших начнется уже в ноябре. А в декабре, считает врач, будет стабильное одинаковое количество заболевших.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255.

В четверг, 30 сентября, глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков рассказал про изменившиеся симптомы коронавирусной инфекции. По его словам, изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах можно перепутать с гриппом или ОРВИ.

Общество,COVID-19,Евгений Тимаков,Дмитрий Беляков,ИТАР-ТАСС,
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