Эксперт назвал дату стабилизации COVID-19 в РФ

— Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается, — передает ТАСС слова Тимакова.