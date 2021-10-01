Куда чаще летают отдыхать россияне без детей

В тройку стран-лидеров, в которые отправляются осенью россияне для отдыха без детей, вошли Турция, Греция и Кипр. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

На Турцию пришлось 43% бронирований, на Грецию и Кипр — по 6%.

В Aviasales отметили, что популярные направления, куда едут россияне с детьми или без них, практически совпадают.

«Исключения составляют Венгрия и Сербия — сюда взрослые предпочитают отправляться одни. А с детьми больше летают на Мальдивы и в Израиль», — приводятся в материале слова экспертов.

Если оценивать вошедшие в топ направления по стоимости, то дешевле всего взрослым выйдет отдых в Турции: цена билетов на одного человека туда-обратно начинается от 10 тысяч рублей. За ней следуют Болгария — от 11 тысяч рублей, Венгрия и Греция — от 13 тысяч рублей.