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Медики зафиксировали резкое изменение первых симптомов коронавируса

Вероника Полынина
18 минут назад

В Минздраве России рассказали об изменившихся первых симптомах коронавируса. По словам специалистов, для непривитых и не болевших характерно «резкое, гриппозное» начало COVID-19.

Медики зафиксировали резкое изменение первых симптомов COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Симптоматика поменялась. У непривитых и не болевших – а таких у нас еще много – все более резкое, «гриппозное» начало. Температура в первые дни 39,5, которая чаще всего сопровождается болью в горле и кашлем. Появились случаи резкой глухоты с головокружением. Состояние, словно человека оглушили. Уменьшение слуха», - заявил источник в министерстве Общественной службе новостей.

По его словам, у привитых и ранее уже переболевших COVID-19 в первые дни наблюдается парасмия – извращенное восприятие запахов, а также ухудшение слуха.

Глава профсоюза фельдшеров Дмитрий Беляков, в свою очередь, рассказал, что у больных стал наблюдаться сильный насморк, «буквально, сопли рекой».

Он также сообщил, что срок от начала заболевания до развития пневмонии сократился с семи до трех дней.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 1 октября в Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Она отметила, что в 85% случаев результат экспресс-тестов совпадает с ПЦР.

Общество,Анастасия Ракова,Дмитрий Беляков,Минздрав РФ,
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