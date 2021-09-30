Таджикский блогер извинился за скандальную фотосессию возле Кремля

Ранее блогер Руслан Бобиев разместил фотографию на фоне Храма Василия Блаженного. На ней девушка в полицейской форме сидит лицом к блогеру, имитируя половой акт. Как сообщал Телеграм-канал Mash, полиция задержала Бобиева. Ему вменяют статью 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Его спутнице наряду со статьей 148 УК РФ может грозить статья 17.12. КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды»).

На видео, размещенном на канале, Бобиев рассказал, что не был судим, но уже привлекался к административной ответственности за пранки. По его словам, у него есть страница в «Инстаграме», на которую подписаны 100 тысяч человек, но сейчас она заблокирована. Блогер рассказал, что раньше он работал, но сейчас не работает - снимает пранки.