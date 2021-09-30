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Таджикский блогер извинился за скандальную фотосессию возле Кремля

Елена Прошина
46 минут назад

Блогер, сделавший провокационную фотографию с девушкой в полицейской форме на фоне Храма Василия Блаженного, извинился, пишет телеграм-канал Mash.

Ранее блогер Руслан Бобиев разместил фотографию на фоне Храма Василия Блаженного. На ней девушка в полицейской форме сидит лицом к блогеру, имитируя половой акт. Как сообщал Телеграм-канал Mash, полиция задержала Бобиева. Ему вменяют статью 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Его спутнице наряду со статьей 148 УК РФ может грозить статья 17.12. КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды»).

Блогера задержали за провокационную фотосессию у Кремля

На видео, размещенном на канале, Бобиев рассказал, что не был судим, но уже привлекался к административной ответственности за пранки. По его словам, у него есть страница в «Инстаграме», на которую подписаны 100 тысяч человек, но сейчас она заблокирована. Блогер рассказал, что раньше он работал, но сейчас не работает - снимает пранки.

Он также извинился за фотографию на фоне Храма Василия Блаженного.

«Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать», - сказал он.

Общество,Видео,
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