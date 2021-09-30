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Россиянам разъяснили правила въезда с детьми в Турцию

Елена Прошина
10 минут назад

Власти Турции с 1 октября отменят одно из правил въезда для пассажиров младше 12 лет. Им больше не нужно будет сдавать ПЦР-тесты и предъявлять сертификаты о вакцинации. Об этом представители ANEX Tour рассказали TourDom.ru.

Россиянам разъяснили правила въезда с детьми в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все остальные правила въезда туристов с 1 октября, по их словам, продолжат действовать. Так, путешественникам старше 12 лет все еще необходимо предоставить один из обязательных документов: сертификат о вакцинации «Спутником V», справку о перенесенной за последние 180 дней коронавирусной инфекции, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета, или справку о наличии антител, полученную не ранее чем за 48 часов.

В TourDom.ru отметили, что информацию об освобождении детей до 12 лет от предъявления ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации с 1 октября также подтвердили в TEZ TOUR Турция.

При этом представители «Пегас Туристик» и «Интурист» сообщили, что пока не получали официальной информации об этом от своих турецких коллег. В связи с этим у них все останется без изменений «до дальнейшего уведомления».

Напомним, что последний раз власти Турции меняли правила пересечения границ в начале сентября. Их срок действия формально подходил к концу месяца.

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