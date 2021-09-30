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На 41-м году жизни скончался звезда «Тайных следствий» Руслан Дулич

WMJ.ruиещё 3
2 часа назад

Сердце актера не выдержало.

Звезда сериала "Тайны следствия" умер на 41-м году жизни
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Коронавирус унес жизни миллионов людей, и каждый день приходят все новые трагичные вести. Сегодня стало известно, что из жизни ушел звезда сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич. Актер скончался на 41-м году жизни. Его сердце не выдержало нагрузки вируса.

Умер актер из «Бригады»

О смерти Руслана Дулича сообщила его подруга Ирина Блат. Она написала в своем личном блоге: «Сегодня ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек». Также женщина отметила, что актер скептически относился к коронавирусу и не боялся заболеть.

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