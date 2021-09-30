Звезда сериала "Тайны следствия" умер на 41-м году жизни

Коронавирус унес жизни миллионов людей, и каждый день приходят все новые трагичные вести. Сегодня стало известно, что из жизни ушел звезда сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич. Актер скончался на 41-м году жизни. Его сердце не выдержало нагрузки вируса.

О смерти Руслана Дулича сообщила его подруга Ирина Блат. Она написала в своем личном блоге: «Сегодня ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек». Также женщина отметила, что актер скептически относился к коронавирусу и не боялся заболеть.