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В Подмосковье усилили контроль за масочным режимом

Вероника Полынина
53 минуты назад

Власти Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, сообщил подмосковный Минтранс.

В Подмосковье усилили контроль за масочным режимом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рейды, в которых участвуют инспекторы министерства и волонтеры, проводятся в автобусах, такси, электропоездах и аэропортах.

В Минтрансе Московской области напомнили, что за проезд в общественном транспорте без масок или респираторов предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Пожалуйста, носите маски, не снимая, на протяжении всей поездки в общественном транспорте», - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил 30 сентября о подъеме заболеваемости коронавирусом и росте числа госпитализированных пациентов в регионе в последние 5-7 дней.

Вокруг изучавших происхождение COVID-19 ученых разразился скандал

За прошедшие сутки в Московской области выявлено 1 216 случаев коронавируса, наибольшее число заболевших зарегистрировано в Балашихе (146), Королеве (105), Одинцовском округе (99) и Красногорске (73).

С начала пандемии в Московской области выявлено 449 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 187 человек. Выздоровели и выписались 391 753 человека.

Общество,Андрей Воробьев,Минтранс РФ,Правительство московской области,
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