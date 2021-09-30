В Подмосковье усилили контроль за масочным режимом

Власти Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, сообщил подмосковный Минтранс.
Рейды, в которых участвуют инспекторы министерства и волонтеры, проводятся в автобусах, такси, электропоездах и аэропортах.
В Минтрансе Московской области напомнили, что за проезд в общественном транспорте без масок или респираторов предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
«Пожалуйста, носите маски, не снимая, на протяжении всей поездки в общественном транспорте», - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил 30 сентября о подъеме заболеваемости коронавирусом и росте числа госпитализированных пациентов в регионе в последние 5-7 дней.
За прошедшие сутки в Московской области выявлено 1 216 случаев коронавируса, наибольшее число заболевших зарегистрировано в Балашихе (146), Королеве (105), Одинцовском округе (99) и Красногорске (73).
С начала пандемии в Московской области выявлено 449 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 187 человек. Выздоровели и выписались 391 753 человека.