Онищенко призвал ускорить темпы вакцинации

Депутат Госдумы VII созыва, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН отметил, что темпы вакцинации в России по-прежнему остаются довольно низкими.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

Он отметил, что власти страны разработали верную тактику для борьбы с коронавирусной инфекцией, а гражданам нужно исполнять предписания.

— Вакцину государство дает и производство идет, а также в стране достаточное количество медицинских пунктов, где можно вакцинироваться, — отметил он.

Онищенко напомнил, что в России имеется четыре вакцины против гриппа и как минимум три хорошие вакцины по коронавирусу. Все необходимые инструкции по вакцинации также разработаны.