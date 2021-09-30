Отец девятилетней студентки МГУ пожаловался на бюрократию

Отец девятилетней Алисы Тепляковой Евгений Тепляков рассказал о сложностях дочери при обучении на психологическом факультете МГУ. Согласно его словам в беседе с «Лентой.ру», в вузе пока не готовы подстроить учебный план под ребенка и работать с девочкой индивидуально.

Фото: кадр видео кадр видео

«Мы написали заявление на индивидуальный учебный план, написали заявление на возможность прохождения вперед. Мы написали заявление на то, чтобы она могла слушать занятия старших курсов. Все эти заявления рассматриваются, но пока решений по ним нет», – заявил Тепляков.

Видео дня

Он отметил, что изначально пресс-служба вуза заявляла, что Алисе будут уделять дополнительное внимание и приставят сотрудника, однако по словам отца, все осталось «на уровне разговоров».

Тепляков также добавил, что учебная часть вуза помогает студентке, но это занимает много времени, и в процессе учебы «возникает очень много технических моментов». В частности, Алиса изучала дома китайский язык, однако на факультете его нет и английский является обязательным. На кафедре иностранных языков заявили, что займутся вопросом, однако пока ей приходится ходить на занятия по английскому и быть «в конце группы».

«Получается такая нестыковка. С одной стороны, кафедра знает и пытается решить проблему, а на уровне организационном говорят: "Вы должны все делать, как все. У нас есть процедура – следуйте"», – посетовал Евгений.

Напомним, что Алиса Теплякова стала самой молодой россиянкой, которая освоила школьную программу и сдала ЕГЭ. В результате руководство МГУ согласилось зачислить девочку на психологический факультет на платной основе.

Ранее студенты психфака МГУ рассказали о проблемах девятилетней студентки. По их словам, девочка «совершенно нормальная», но имеет проблемы с социализацией – ей сложно общаться с окружающими. В ходе дистанционных занятий ребенок включала микрофон, из-за чего все участники лекции слышали, что происходит у неё дома, а во время самих пар Алиса перебивает преподавателей.