"Смешарики" помогут департаменту мягкой силы МИД

Генпродюсер группы компаний «Рики», обладающей правами на бренд «Смешарики», Илья Попов считает, что российские анимационные проекты начинают набирать популярность на международном рынке, однако сфера все еще требует развития и поддержки. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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Ранее сообщалось, что в МИД РФ будет создан департамент, который займется стратегией «мягкой силы». По данным РИА Новости, структура будет координировать международные связи в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта.

По мнению Попова, отечественную анимацию все-таки пока рано называть сильным ресурсом культурного влияния, хотя эта сила уже есть.

Он напомнил, что когда «Смешарики» только выходили на рынок, говорить о российской анимации на зарубежных площадках было затруднительно, потому что мало кто понимал, что такое российские анимационные проекты.

«За последние 5-10 лет ситуация кардинально изменилась благодаря успеху российских проектов и их взаимодействию с зарубежными компаниями. Сейчас можно точно сказать, что эта сила уже присутствует, российские проекты становятся широко известны за рубежом, хотя их число, конечно, пока крайне мало», - сказал Попов.

Он отметил, что авторы готовы сотрудничать с новым департаментом МИДа, если он будет поддерживать креативные проекты в России и помогать их развитию. По словам Попова, нередко для глобальных проектов необходима ресурсная поддержка. В частности, сейчас, когда мир частично закрыт, иногда невозможно прибыть в другую страну без консульской визовой поддержки. Это тормозит развитие многих частных проектов.