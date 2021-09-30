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Литва ограничит въезд артистам из-за российского музыканта

Газета.Ruиещё 1
59 минут назад

Сейм Литвы планирует установить критерии для предоставления возможности зарубежным исполнителям выступать в стране, пишет ТАСС со ссылкой на заявление спикера законодательного собрания Виктории Чмилите-Нильсен.

Литва ограничит въезд артистам из-за российского музыканта
Фото: ReutersReuters

По словам Чмилите-Нильсен, будут выработаны «последовательные и четкие критерии выбора для гастролей зарубежных артистов, однозначно ясные для организаторов концертных выступлений.

Разработкой занимаются парламентский комитет по национальной безопасности и обороне и комитет по культуре, которые должны представить результаты уже в ближайшее время.

Заявление Чмилите-Нильсен связано с запланированным выступлением в Вильнюсе российского пианиста Николая Луганского. Некоторые литовские политики протестуют против концерта, поскольку Луганский якобы постоянно выступает в неподконтрольной Украине части Донбасса. Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас уже потребовал от МИД Литвы внести Луганского в список нежелательных в стране лиц.

Ранее литовский суд отклонил жалобу Филиппа Киркорова о запрете на въезд в страну до 2026 года.

Общество,Николай Луганский,Филипп Киркоров,МИД,ИТАР-ТАСС,
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