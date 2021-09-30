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McDonald’s поймали на недоливе 150 мл колы

Алиса Селезнёва
13 минут назад

Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушения закона в рекламе одного из ресторанов сети McDonald's в Казани, компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

McDonald’s поймали на недоливе 150 мл колы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ФАС отметили, что в рекламе нового ресторана сети в Казани клиентам предлагался в подарок напиток Coca-Cola объемом 0,4 л при заказе от 100 рублей, однако после оплаты покупатели получали только 0,25 л.

«В ресторане в ответ на запрос Татарстанского УФАС России сослались на техническую ошибку, которая привела к тому, что 0,25 л. в рекламе стали 0,4. В антимонопольной службе противоречивую рекламу квалифицировали как недостоверную и инициировали административное расследование. Ресторану грозит штраф на сумму до 500 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Ранее православная россиянка подала в Замоскворецкий суд Москвы иск на ресторан быстрого питания McDonald’s из-за искушения во время поста. В своем иске женщина отметила, что 16 лет соблюдала пост, но, увидев рекламу, на которой были изображены чизбургер и чикен макнаггетс, не смогла сдержаться и посетила ресторан. Россиянка потребовала от McDonald’s тысячу рублей за моральный ущерб.

Также в суд на McDonald’s подал актер Александр Соколовский. Он обвинил сотрудников компании в том, что они его оскорбили во время оформления заказа.

Общество,Александр Соколовский,ФАС,
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