Девятилетняя студентка МГУ прошла семестр за месяц

Девятилетняя студентка факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алиса Теплякова окончила первый семестр полностью за месяц. Об этом заявил ее отец Евгений Тепляков. По его мнению, ребенок успешно справляется с учебной программой.

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«Алиса успешно справляется с учебной программой и очень много прошла за месяц. На мой взгляд родителя, она окончила первый семестр полностью. Соответственно, на лекциях ей уже делать нечего. Она просто должна сидеть, чтобы галочка стояла за посещаемость», — передает «Лента.ру» слова Теплякова.

По его словам, ребенок достаточно открыт в общении, но ее одногруппники гораздо старше, а потому «дружить девятилетней Алисе с ними не о чем». «Совершенно нормально, что она не может полноценно дружить и играть с теми, кому 20», — подчеркнул мужчина.