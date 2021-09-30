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Девятилетняя студентка МГУ прошла семестр за месяц

Ura.Ruиещё 2
58 минут назад

Девятилетняя студентка факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алиса Теплякова окончила первый семестр полностью за месяц. Об этом заявил ее отец Евгений Тепляков. По его мнению, ребенок успешно справляется с учебной программой.

Девятилетняя студентка МГУ прошла семестр за месяц
Фото: «Первый канал»«Первый канал»

«Алиса успешно справляется с учебной программой и очень много прошла за месяц. На мой взгляд родителя, она окончила первый семестр полностью. Соответственно, на лекциях ей уже делать нечего. Она просто должна сидеть, чтобы галочка стояла за посещаемость», — передает «Лента.ру» слова Теплякова.

По его словам, ребенок достаточно открыт в общении, но ее одногруппники гораздо старше, а потому «дружить девятилетней Алисе с ними не о чем». «Совершенно нормально, что она не может полноценно дружить и играть с теми, кому 20», — подчеркнул мужчина.

Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ

Ранее восьмилетняя девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике и получила аттестат за 11-й класс. После этого она сообщила, что собирается поступать на факультет психологии МГУ. Алиса прошла на платную форму обучения.

Общество,Евгений Тепляков,МГУ,Lenta.ru,
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