Специалисты напомнили об уязвимости организма во время вакцинации от COVID-19

После вакцинации, а особенно в интервале между введением первого и второго компонентов, необходимо строго соблюдать все меры защиты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна. По словам главврача 52-й больницы Марьяны Лысенко, для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза.

Александр Горелов отметил, что в настоящее время вакцины – «самое действенное средство управления, особенно капельными инфекциями», однако не стоит ждать от них чудес.

«Нужно отдавать себе отчет, что введение вакцины, даже двух доз вакцины, не делает тебя железным дровосеком, невосприимчивым абсолютно ни к чему. Нужно думать о том, что к вакцине должны по-прежнему действовать ограничительные мероприятия или барьерные методы. Опять должны использоваться маски, должны использоваться санитайзеры, должна использоваться социальная дистанция. Не одно что-то, а в комплексе», - заметил он.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора напомнил, что организм особенно подвержен инфекции между прививками и даже после достижения иммунного ответа.

«Мы же понимаем, что коллективного иммунитета нет. А на самом деле ВОЗ и Роспотребнадзор повысили уровень, до 80% охват должен быть на самом деле для того, чтобы он стал сезонным», - подчеркнул Александр Горелов.