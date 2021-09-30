Дело Марины Раковой связано с образовательной сферой, считают эксперты

На эффективность и репутацию Сбера ситуация с Мариной Раковой не повлияет, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он отметил, что «в разных ведомствах есть разные случаи». «Это может коснуться и судебной, и правоохранительной, и любой другой системы, и бизнеса, и общественных, и политических организаций. Какие бы законы мы не принимали, все равно исполняют их люди», - заявил депутат в интервью НСН.

В среду РИА «Новости» сообщило, что, что бывший замглавы Минпросвещения Ракова стала фигурантом дела о многомиллионном хищении. Известно, что у нее дома был проведен обыск.

В свою очередь, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что государство в сфере образования и науки сталкивается с одной очень серьезной проблемой.

«Деньги-то дают и активно дают, но вот что с этим на самом деле происходит — это колоссальный вопрос, потому что много таких модных, хайповых проектов. Успел заявить, прибежал в кассу, тебе насыпали денег — вперед. Ну а дальше отчитываешься красивыми презентациями», - заявил Симонов в интервью BFM.

Все это подменяется модными историями, за которыми нет никакого смысла, кроме красивых оболочек, констатировал он.