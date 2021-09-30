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Главное за ночь: "морской кошмар" от Минобороны и новая армия в ЕС

Елена Прошина
5 минут назад

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Главное за ночь: "морской кошмар" от Минобороны и новая армия в ЕС
Фото: РамблерРамблер

В Минобороны решили строить «морской кошмар»

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Минобороны приняло решение о строительстве новых десантных кораблей на воздушной подушке (ДКВП) для Военно-морского флота России. Эти корабли читатели британской The Daily Mail уже назвали «морским кошмаром», сообщает «Свободная пресса».

По данным издания, заминка со строительством российских ДКВП была связана с украинскими газотурбинными двигателями, поставки которых были прекращены. Однако сейчас производятся российские модифицированные двигатели, позволяющие полностью заменить украинские силовые установки. Ожидается, что новые корабли, позволяющие высаживать десант и боевую технику, появятся в Черном и Азовском морях.

В Европе появится еще одна армия

Республика Сербская на фоне продолжающегося кризиса, связанного с принятием закона об уголовной ответственности за отрицание геноцида мусульман в Сребренице, приняла решение восстановить свои национальные вооруженные силы и пригрозила объявить о полной независимости, пишет «Взгляд».

Издание отмечает, что это решение перечеркивает многолетнюю работу США и ЕС по интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО и стало возможно из-за смены власти в Германии и ослабления влияния США в регионе.

В ОНФ предложили расширить семейную ипотеку

ОНФ выступил с инициативой дать четкое определение первичного жилья, подпадающего под льготную программу семейной ипотеки, и распространить ее на «вторичку» в городах, где практически нет новостроек. Об этом со ссылкой на письмо общественной организации в «Дом.РФ» пишут «Известия».

В ОНФ также предложили расширить программу и на некоторые социально незащищенные категории граждан, например, инвалидов, а также учителей, врачей. В «Дом.РФ» пообещали, что ответят на письмо ОНФ в ближайшее время.

В России предложили изменить сроки уплаты налогов физлицами

Госдума планирует рассмотреть в октябре законопроект законодательного собрания Владимирской области о переносе сроков уплаты физическими лицами транспортного, имущественного и земельного налогов. Об этом сообщают «Известия».

Авторы законопроекта объяснили необходимость сдвига сроков уплаты налогов с декабря на сентябрь обеспечением финансовой устойчивости региональных бюджетов. При этом эксперты усомнились в том, что население эту инициативу одобрит, так как на конец лета и начало осени приходится достаточно много трат в связи с новым учебным годом.

Эксперты прогнозируют новый виток противостояния в Белоруссии

В Минске убиты сотрудник КГБ и стрелявший в него работник крупнейшей ИТ-компании ЕРАМ Андрей Зельцер, заподозренный в причастности к террористической деятельности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявил, что «безнаказанным это не останется», а эксперты прогнозируют новый виток репрессий в стране, сообщает «Независимая газета».

По мнению политологов, перестрелка с представителями правоохранительных органов со смертельным исходом переводит политическое противостояние на новый уровень и может способствовать «погружению Белоруссии в хаос».

Общество,Александр Лукашенко,Министерство обороны,НАТО,Госдума,МВД,ЕС,Независимая газета,Деловая газета "Взгляд",Daily Mail,газета "Известия",
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