Пока вы в маске: почему вакцинированные заражаются COVID-19

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Инфекционист Курмаева рассказала о причинах заражения COVID-19 после вакцинации

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Главный внештатный специалист Пензенской области по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева рассказала «Российской газете» о причинах заражения SARS-CoV-2 после прививки. «Есть случаи, когда не формируется иммунитет после введения вакцины. Однако даже если привитые заражаются коронавирусом, то, как правило, переносят инфекцию в легкой и средней форме», - сказала Курмаева. Она отметила, что на текущий момент среди 60 пациентов реанимации Пензенского областного клинического центра, куда доставляют больных, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, нет вакцинированных.

Роспотребнадзор рассказал о распространении «русского» штамма коронавируса

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали о распространении «русского» штамма коронавируса в стране и в мире. Об этом сообщает газета «Известия». Специалисты начали обнаруживать штамм B.1.1.523 в феврале 2021 года. Он отличался множеством спайковых мутаций, одна из которых могла говорить об ускользании от иммунного ответа. Кроме этого, его доля среди всех геновариантов коронавируса достаточно быстро росла сразу после появления, что может указывать на его повышенную заразность. Однако уже в июне количество образцов «русского» штамма в стране резко уменьшилось, и в итоге он был вытеснен «дельтой».

Заражённая COVID-19 россиянка родила в состоянии комы

Жительница Барнаула Наталья Ломакова родила сына, находясь в состоянии комы. Как сообщает РЕН ТВ, женщина с коронавирусом была госпитализирована в больницу на 28-й неделе беременности, врачи диагностировали у неё 100% поражения лёгких. Как рассказала сама Наталья, беременность протекала идеально, пока муж не подхватил коронавирус и не заразил её. «Я помню, как меня увозили в реанимацию, а там дальше уже всё, темнота», — поделилась жительница Барнаула. Медики сделали ей кесарево сечение. Им также пришлось во время операции подключить женщину к аппарату ИВЛ. Малыш родился недоношенным, с тяжёлой двусторонней пневмонией и весил всего 1,1 кг. Новорождённого госпитализировали в отделение реанимации перинатального центра.

В ВОЗ заявили об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Всемирном форуме лидеров, заявил об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире. Текст его речи опубликован на сайте ВОЗ. Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что к настоящему времени полностью вакцинирована почти треть населения планеты, в общей сложности введено более шести миллиардов доз вакцин. В то же время он подчеркнул, что 75 процентов вакцин получили страны с доходами выше среднего и с высоким уровнем доходов, а в страны с низким уровнем дохода было поставлено менее половины одного процента от мирового объема. По его словам, в Африке полностью привиты только 4 процента населения.

Доктор Комаровский рассказал, защищает ли от гриппа прививка от COVID