В Москве всех пациентов с ОРВИ начнут проверять на COVID-19

С 1 октября в Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ начнут делать экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

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По ее словам, экспресс-тесты на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ делаются с июля. Однако ранее система работала в тестовом режиме.

«У тестов высокая чувствительность - в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. <...> Новые правила начнут действовать с 1 октября», - пояснила Ракова.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что потеря обоняния и вкуса, которые раньше считались явными симптомами COVID-19, в настоящее время проявляются не так часто.

А врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок уточнил, что симптоматика COVID-19 постоянно меняется и сейчас новыми распространенными симптомами заболевания стали насморк и нарушения работы желудочно-кишечного тракта.