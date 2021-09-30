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В Москве всех пациентов с ОРВИ начнут проверять на COVID-19

Алиса Селезнёва
59 минут назад

С 1 октября в Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ начнут делать экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

В Москве всех пациентов с ОРВИ начнут проверять на COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, экспресс-тесты на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ делаются с июля. Однако ранее система работала в тестовом режиме.

«У тестов высокая чувствительность - в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. <...> Новые правила начнут действовать с 1 октября», - пояснила Ракова.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что потеря обоняния и вкуса, которые раньше считались явными симптомами COVID-19, в настоящее время проявляются не так часто.

А врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок уточнил, что симптоматика COVID-19 постоянно меняется и сейчас новыми распространенными симптомами заболевания стали насморк и нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Ученые предложили тестировать на коронавирус по дыханию

22 сентября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в столице за неделю выросла на 24 процента, а количество тяжелых случаев COVID-19 с госпитализацией - на 15 процентов. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с массовым возвращением москвичей из отпусков, началом учебного года и непогодой.

Общество,Владимир Болибок,Сергей Нетесов,Анастасия Ракова,ИТАР-ТАСС,
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