Военнослужащие и силовики станут получать больше денег

"Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту, < > размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской службы", - говорится в документе.