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Зарплаты военнослужащих и силовиков с октября выросли на 3,7%

ТАССиещё 3
32 минуты назад

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств проиндексировано на 3,7%. Повышение производится в соответствии с постановлением правительства РФ.

Военнослужащие и силовики станут получать больше денег
Фото: ТАССТАСС

"Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту, < > размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской службы", - говорится в документе.

Как сообщил ранее президент России Владимир Путин, в ближайшие два года денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов - МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других ведомств - будет расти темпами по 9% в год.

Дальнейшая индексация денежного довольствия военнослужащим ВС РФ также была предусмотрена в проекте бюджета на 2022-2024 годы.

Общество,Армия,Владимир Путин,Росгвардия,ФСИН,Федеральная таможенная служба,МВД,Правительство РФ,
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