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Подсчитано число мигрантов в России

Lenta.ru
33 минуты назад

Сейчас в России проживают семь миллионов иностранных граждан. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, передает ТАСС.

7 млн мигрантов насчитали в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она уточнила, что число нелегальных мигрантов «незначительное». По ее словам, образ мигранта в России пытаются криминализировать и породить среди россиян неприязнь к иностранцам. При этом количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6 процентов.

Также Казакова рассказала, что российское гражданство с начала текущего года получили уже более 500 тысяч человек. В основном это граждане Украины. До конца года этот показатель еще увеличится.

Накануне сообщалось, что в Москве мигранты устроили массовую драку лопатами. Ранее в Ленинградской области мигранты устроили драку с поножовщиной во время празднования дня рождения. Однако наиболее резонансным инцидентом за последнее время стало изнасилование и убийство пенсионерки в Подмосковье. Тогда после информации о жестокой расправе в селе Бужаниново Сергиево-Посадского района местные жители в знак протеста собрались на народный сход у общежития, где проживают мигранты. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами. Власти закрыли общежитие. Следователи предъявили обвинение двум уроженцам Таджикистана.
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