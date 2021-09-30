7 млн мигрантов насчитали в России

Сейчас в России проживают семь миллионов иностранных граждан. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, передает ТАСС.

Она уточнила, что число нелегальных мигрантов «незначительное». По ее словам, образ мигранта в России пытаются криминализировать и породить среди россиян неприязнь к иностранцам. При этом количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6 процентов.

Также Казакова рассказала, что российское гражданство с начала текущего года получили уже более 500 тысяч человек. В основном это граждане Украины. До конца года этот показатель еще увеличится.