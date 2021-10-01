Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября

С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила. Они коснутся жизни многих россиян. Подробно ознакомиться с ними можно в материале «Ленты.ру».

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Вакцинация

Так, с октября изменяются правила вакцинации. Теперь сделать прививку бесплатно можно не только в государственной, но и в частной клинике. Как объяснил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный, подобная мера — это попытка сделать вакцинацию более комфортной и, соответственно, более востребованной.

Повышение оклада бюджетникам

Кроме того, с 1 октября будут повышены оклады контрактников, граждан, проходящих срочную службу в Вооруженных силах, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников, пожарных.

Доплаты пенсионерам

Также 1 октября правительство увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы в честь Дня пожилого человека.

Новые правила техосмотра

В стране завершился период продления диагностических карт техосмотра автомобилей, действительных по любую дату с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Согласно постановлению правительства, действие документов, подпадающих под эти условия, автоматически продлялось на полгода, но не менее чем до 1 октября 2021 года.

Это означает, что, если, например, срок диагностической карты истекает 30 сентября 2021 года, к нему можно прибавить еще полгода — она будет актуальна до 30 марта 2022 года.

Выплаты на детей