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Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября

Lenta.ruиещё 3
51 минуту назад

С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила. Они коснутся жизни многих россиян. Подробно ознакомиться с ними можно в материале «Ленты.ру».

Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вакцинация

Так, с октября изменяются правила вакцинации. Теперь сделать прививку бесплатно можно не только в государственной, но и в частной клинике. Как объяснил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный, подобная мера — это попытка сделать вакцинацию более комфортной и, соответственно, более востребованной.

Повышение оклада бюджетникам

Кроме того, с 1 октября будут повышены оклады контрактников, граждан, проходящих срочную службу в Вооруженных силах, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников, пожарных.

Доплаты пенсионерам

Также 1 октября правительство увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы в честь Дня пожилого человека.

Новые правила техосмотра

В стране завершился период продления диагностических карт техосмотра автомобилей, действительных по любую дату с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Согласно постановлению правительства, действие документов, подпадающих под эти условия, автоматически продлялось на полгода, но не менее чем до 1 октября 2021 года.

Это означает, что, если, например, срок диагностической карты истекает 30 сентября 2021 года, к нему можно прибавить еще полгода — она будет актуальна до 30 марта 2022 года.

Выплаты на детей

С октября выплаты на первого и второго ребенка станут поступать только на карту «Мир».

Общество,Детские пособия,Ситуация в мире,Алексей Куринный,Госдума,Lenta.ru,
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