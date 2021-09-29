Питомцы в квартире: как ограничивают содержание животных в мире

В Саратове местные власти намерены ограничить количество домашних животных, которых содержат жители города. Таким образом мэрия рассчитывает убрать бродячих животных с улиц. Конкретные цифры пока не называются. Уточняется, что в первую очередь это коснется собак. Законы, регулирующие содержание питомцев есть во всем мире. «Рамблер» собрал некоторые из них.

Саратовская область - не первый российский регион, который вводит ограничения на содержание животных. Так, ранее правительство Кировской области установило квоту на максимальное количество животных в доме. Для этого власти ввели сложную формулу расчета, в соответствии с которой из общей площади жилого помещения нужно вычесть нормативное количество квадратных метров (обычно это 18), умноженное на количество проживающих в квартире, а потом разделить все это на площадь, необходимую для содержания одного животного. Для собак от 25 кг это не менее 2,5 квадратных метра, для собак до 25 килограммов – не менее 1,5 квадратных метра, для кошек не менее 0,8 квадратных метра.

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Таким образом, пожилая леди, проживающая одна в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров, может держать 21 кошку, а семья из трех человек (мама, папа, ребенок), живущие в «двушке» площадью 50 квадратных метров, не могут позволить себе завести питомца – не хватает жилплощади. При этом держать животное в коммуналке или в другом жилом помещении, которое приходится делить с соседями, можно только если остальные жильцы дали письменное согласие на это.

Есть законы, регулирующие правила содержания животных, и в других странах.

Так, в американском штате Оклахома собаки, собирающиеся в группу из трех и более особей, должны иметь на это особое разрешение городских властей (закон принят для борьбы с бродячими собаками), пишет «Коммерсантъ».

А в городе Денвер (штат Колорадо) Стерлинг хозяева должны обеспечить кошек габаритными огнями для ночных прогулок.

В Белоруссии по-прежнему действует закон, в соответствии с которым в многоквартирных домах в одной квартире можно содержать не более двух кошек или собак. Если в квартире несколько нанимателей, можно держать не более одного животного на семью, если все совершеннолетние жильцы не возражают, писала «Комсомольская правда».

В настоящее время в республике согласовывается закон «Об обращении с животными», пишет «Белта».

Как пишет «Вечерний Гродно», проектом документа в одной квартире в многоэтажке одна семья сможет держать не более двух котов и одной собаки или двух собак и одного кота. А собаки потенциально опасных пород или собаки, требующие особого содержания, должны находиться во дворе дома на привязи или в вольерах. На заборе в этом случае должна быть предупреждающая табличка.

В Казахстане разработка правил, касающихся содержания домашних животных, - прерогатива местных властей. Например, в Караганде в одной квартире можно иметь не больше двух собак крупных и средних пород и трех кошек, а в частных домах количество собак ограничено пятью, кошек – десятью, пишет inform.kz.

В Алматы количество домашних животных не лимитировано, пишет «Информбюро».

Вместе с тем, действуют ограничения в содержании 32 пород собак, требующих особой ответственности владельца. Такие собаки должны быть постоянно на поводке и в наморднике, а владелец - быть старше 21 года (для всех остальных собак и кошек – 18 лет).

В Германии по данным сайта Germania.one, нет закона, определяющего, сколько животных можно содержать в доме. При этом для содержания одной кошки квартира должна быть не менее 50 квадратных метров, для двух – минимум 60 «квадратов».

В съемной квартире в Германии можно держать двух маленьких собак, но не в Мюнхене. Там административный суд решил, что содержание двух собак в квартире нарушает условия договора об аренде. Во Франкфурте в однокомнатной квартире нельзя держать двух овчарок. В городе Бергиш-Гладбах (Северный Рейн-Вестфалия) суд решил, что площади двухкомнатной квартиры недостаточно для содержания дога.

В Великобритании похищение домашних животных вскоре будет считаться уголовно наказуемым преступлением, пишет BBC (сейчас это рассматривается как утеря собственности владельца).