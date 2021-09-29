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Глава школы переводчиков рассказала о качествах «красивой переводчицы Путина»

Вероника Полынина
6 минут назад

Директор Санкт-Петербургской высшей школы переводчиков Ирина Алексеева рассказала о главных качествах своей бывшей студентки - «красивой переводчицы Путина» Дарьи Боярской.

Глава школы переводчиков рассказала о качествах «красивой переводчицы Путина»
Фото: СоцсетиСоцсети

«Я ее знаю как человека, который никогда не подведет, очень скромного - ведь это именно те качества, которые необходимы переводчику МИД», - сказала Алексеева РИА «Новости».

По словам директора вуза, Дарья Боярская приехала из Калининграда и была студенткой первого выпуска Школы. Она отлично владеет английским и немецким языками, а также обладает манерами, подтверждающими самый высокий уровень представителя профессии.

По словам Алексеевой, это подтверждают позы, манера держаться, выбор нарядов Боярской, которые можно увидеть на фото и видео со встреч президента России Владимира Путина с американскими лидерами Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

О переводчице Дарье Боярской заговорили после выхода книги бывшей пресс-секретаря Дональда Трампа Стефани Гришэм, в которой она рассказала о встрече Владимира Путина с американским коллегой в 2019 году в Японии. По ее словам, экс-советник Трампа Фиона Хилл, глядя на переводчицу Путина, предположила, что он специально взял с собой «привлекательную брюнетку с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой», чтобы отвлечь собеседника.

На выдержку из книги Гришэм отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что глава государства не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим занимается МИД РФ по заявке администрации президента.

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