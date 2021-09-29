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Умерла балерина Нина Сахновская

ТАССиещё 4
46 минут назад

Артистка балета Кировского (ныне Мариинского) театра Нина Сахновская умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщила в среду пресс-служба театра, где балерина танцевала с 50-х по 80-е годы.

Умерла балерина Нина Сахновская
Фото: www.mariinsky.ruwww.mariinsky.ru

"Выпускница Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой, Нина Сахновская блистала на сцене классической выучкой - она танцевала фей в "Спящей красавице", "Шопениану", вариации и двойки в балетах наследия. Ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского театра. По завершении сценической карьеры Сахновская преподавала классический танец в Академии русского балета имени Вагановой. Она помогала юным танцовщицам не только постичь секреты ремесла и академического стиля, но и полюбить свою профессию", - говорится в некрологе.

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