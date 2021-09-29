Умерла балерина Нина Сахновская

"Выпускница Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой, Нина Сахновская блистала на сцене классической выучкой - она танцевала фей в "Спящей красавице", "Шопениану", вариации и двойки в балетах наследия. Ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского театра. По завершении сценической карьеры Сахновская преподавала классический танец в Академии русского балета имени Вагановой. Она помогала юным танцовщицам не только постичь секреты ремесла и академического стиля, но и полюбить свою профессию", - говорится в некрологе.