Эксперт: сферу ЖКХ ждет масштабное реформирование

Массовое расселение аварийного жилья в России, которого потребовал президент Владимир Путин, приведет к реформированию сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил ФБА «Экономика сегодня» экономист Михаил Беляев.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал решить проблему с расселением граждан из аварийного жилья, закрыть эту «позорную страницу» и вытащить «людей из трущоб». Он попросил членов правительства уделить этой теме особое внимание. По словам президента, граждане, живущие в аварийных домах, «должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года».

Экономист Михаил Беляев обратил внимание на то, что строительство новых домов для переселения жителей аварийного жилье станет катализатором развития других отраслей.

«Затраты на строительные работы сработают по мультиплицированному признаку на сфере жилищно-коммунального хозяйства и других. Когда люди въезжают в новые квартиры, они обзаводятся новыми предметами быта, стимулируют спрос и дают новый импульс развития. Но и здесь препятствиями служат деньги», - отметил он.

По его мнению, властям при реализации программы расселения аварийного жилья «необходимо контролировать цены на материалы, а также регулировать уровень допустимых затрат на их приобретение, чтобы строители экономили».

«Чем выше государственные расходы на возведение объектов по социальной программе, тем меньше их можно построить», - считает эксперт.