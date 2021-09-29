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Названы сроки окончания бархатного сезона на российских курортах

Елена Прошина
17 минут назад

Бархатный сезон на российских курортах завершится 3-5 октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Названы сроки окончания бархатного сезона на российских курортах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На юге европейской территории России температура ниже нормы на 1-2 градуса, и это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается», – рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни температура воды в Ялте составит +21 градус, в Сочи, Алуште и Туапсе – 20 градусов, в Геленджике, Феодосии и Анапе – 19 градусов, в Евпатории – 18 градусов.

Напомним, 57% россиян планируют отдохнуть в бархатный сезон на отечественных курортах. Как сообщал ТАСС со ссылкой на исследование «Тинкофф путешествия», самыми популярными направлениями стали Сочи и Крым (по 16% респондентов), а также Санкт-Петербург (почти 10%). Еще часть туристов выбрали Калининград, Алтай, Карелию, Байкал, Анапу, Дагестан и Геленджик.

При этом большинство участников опроса не готовы тратить на отдых в России более 20-40 тыс. рублей.

Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,
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